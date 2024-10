In Heimbach laufen fast alle Bäche der VG zusammen, um dann in der Nahe zu münden. Bei einem Starkregenereignis oder Hochwasser mit Rückstauungen wäre die Ortslage wie hier am Steg zwischen der Unnerstraße und der Straße „In der Au“, die unter anderem zur Grundschule und zur Besenbinderhalle führt, potenzielles Überschwemmungsgebiet. Foto: Benjamin Werle