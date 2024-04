Plus Baumholder

„Heimat shoppen“ in Baumholder: Von Fahrrädern über Fingerfood bis zum Spielmobil

Von Sascha Saueressig

i Deutlich mehr als 30 Geschäfte, Vereine und Künstler beteiligen sich an der zweiten Auflage eines Aktionstages in der Baumholderer Innenstadt im Rahmen von Heimat shoppen. Saueressig Foto: Sascha Saueressig

In einer Woche ist es so weit: Zum zweiten Mal laden Geschäftsinhaber, Künstler, Dienstleister, Gastronomie und Vereine in die Baumholderer Innenstadt zum Aktionstag unter dem Motto „Heimat shoppen“ ein. Mehr als 36 Betriebe und Vereine haben sich bei den Organisatorinnen um Jessica Zimmer und Christin Risch von der Touristinformation sowie Michaela Schanz und den Vertretern der IHK gemeldet.