Plus Idar-Oberstein

Hauptausschuss gibt grünes Licht: Kehrt der Baubetriebshof zurück in den Schoß derVerwaltung?

i Die Stadt möchte den Baubetriebshof (BBH) wieder in die Verwaltung eingliedern und zum 1. Januar 2026 ein neues Amt „Tiefbau und Grünflächen“ schaffen. Foto: Hosser

Die Stadt möchte den Baubetriebshof (BBH) wieder in die Verwaltung eingliedern und zum 1. Januar 2026 ein neues Amt „Tiefbau und Grünflächen“ schaffen. Dazu hat der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht gegeben. Nun muss der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 30. Oktober darüber entscheiden.