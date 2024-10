Kreis Birkenfeld

Guter Start der Apfeltauschbörse: Streuobstbesitzer liefern 4,5 Tonnen Äpfel

i Zahlreiche Säcke voller reifer Äpfel wurden am Samstag im Siesbachtal vorbeigebracht und gewogen. Foto: Andreas Schäfer

Die Apfeltauschbörse des Landschaftspflegeverbands Birkenfeld ist am Samstag erfolgreich in die Saison gestartet. Knapp 50 Streuobstbesitzer lieferten im Lager im Siesbachtal ihre Streuobstäpfel an.