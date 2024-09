Baumholder

Gute Stimmung bei Livemusik: Vier Tage Kerb in Baumholder

i Die Gruppe Contrast sorgte am Samstag im Festzelt am Marktplatz für gute Stimmung. Foto: Reiner Drumm

In Baumholder wurde am Wochenende ausgiebig Kerb gefeiert. So sorgte unter anderem die Gruppe Contrast am Samstag im Festzelt am Marktplatz für gute Stimmung (Foto). Die Straußjugend startete schon am Freitagabend mit ihrem traditionellen Flunkyball-Turnier auf dem Käsacker ins Wochenende.