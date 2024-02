Plus Birkenfeld Gute Nachricht im Kreisausschuss Birkenfeld: Schulden können halbiert werden Gute Nachricht im Kreisausschuss: Der Landkreis Birkenfeld enthält aus dem Entschuldungsprogramm des Landes rund 51 Millionen Euro. Damit kann er fast die Hälfte seiner Kassenkredite, die ein Volumen von 104 Millionen haben, zurückzahlen. Von Kurt Knaudt

Landrat Miroslaw Kowalski dankte in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses den beiden Beigeordneten Bruno Zimmer und Peter Simon sowie Kämmerer Kai Scherer für ihren Einsatz. Wenn es dafür schon keinen Extrabonus gebe, so doch wenigstens einen Extrabeifall, schloss sich Hans-Jürgen Noss (SPD) seinem Lob an. Denn zunächst wollte das Land ...