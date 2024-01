Plus Birkenfeld Gut die Hälfte der Ortschefs will bis Sommer 2029 bleiben – Karl-Otto Engel mit Wortmeldung VG Birkenfeld. In vier Teilen hat die NZ in allen 31 Kommunen der Verbandsgemeinde Birkenfeld nachgefragt, ob die derzeitigen Personen in den Führungspositionen bei der Kommunalwahl am 9. Juni erneut kandidieren werden oder ihr Amt im Sommer abgeben möchten. Heute fasst unsere Zeitung das Ergebnis der Umfrage noch einmal zusammen. Von Axel Munsteiner

Sie ergänzt das im Infoboxtext um die interessante Wortmeldung eines erfahrenen Mannes aus Brücken, der die Aussagen der aktuellen Ortsbürgermeister aufmerksam verfolgt hat. Die Bilanz sieht so aus, dass in 16 Dörfern – also in etwas mehr als der Hälfte der VG-Orte – die Zeichen auf Kontinuität stehen, obschon an ...