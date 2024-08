Plus Baumholder

Grundschule Baumholder: „Lernen in den Ferien“ für mehr Bildungsgerechtigkeit

Von Karl-Heinz Dahmer

i Auf dem Bild zu sehen sind Schulleiterin Anke Georgiadis (von links), Leiterin der VHS Birkenfeld Melanie Becker-Hassdenteufel, Bildungsstaatssekretärin Bettina Brück, Verbandsbürgermeister Bernd Alsfasser, Landtagsabgeordneter Hans Jürgen Noss, Verbandsdirektorin Ute Friedrich (VHS Landesverband) und in zweiter Reihe Torsten Genenger, Fachbereichsleiter Bürgerdienste bei der VG Baumholder. Foto: Ines Klingshirn/VG-Verwaltung Baumholder

Staatssekretärin Bettina Brück schaute sich das Projekt „Lernen in den Ferien“ in der Grundschule Baumholder an. Wie aus der Corona-Pandemie eine Erfolgsstory entstand.