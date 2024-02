Schon von Weitem war zu sehen, was am Wochenende in der Messe Idar-Oberstein auf der Agenda stand: Riesige Spezialkräne machten deutlich, dass es ums Bauen und Sanieren geht. Die inzwischen 12. Baumesse Idar-Oberstein zeigte am Wochenende ein großes Spektrum an Ideen rund um aktuelle Themen wie Solarkraft, Heizen und altersgerechtes Wohnen.