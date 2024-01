Großer Auftritt vor 200 Zuschauern: Sulzbacher Kinder begeistern mit Krippenspiel in voll besetzter Kirche

15 Kinder und Jugendliche hatten unter der Leitung von Carolin Totten fleißig geprobt, um in der Heiligabendandacht den Menschen in der Sulzbacher Kirche die Weihnachtsbotschaft näherzubringen. „Das Wunder in der Weihnachtskrippe“ hieß das Stück.

Sie haben ihre Sache sehr gut gemacht: die jungen Akteure des Sulzbacher Krippenspiels und das Organisationsteam Foto: Constanze Pick

Zu dessen Inhalt: Eine ganz normale Familie bereitet sich am Nachmittag des 24. Dezembers auf das Fest vor und holt wie jedes Jahr gemeinsam die inzwischen schon wieder etwas staubige Krippe samt Krippenfiguren vom Dachboden. Da wird geputzt und poliert, alle Figuren sollen schön glänzen. Schließlich kommt der Opa zu Besuch, und es soll alles ordentlich und feiertagsmäßig aussehen. Die Familie macht sich gemeinsam auf den Weg zum Kirchenbesuch und löscht das Licht in ihrem Wohnzimmer. Dann ertönt plötzlich leise Musik, um die Krippe herum wird es hell und die Krippenfiguren werden lebendig! Nach der langen Lagerung auf dem Dachboden sind alle etwas steif und unbeweglich geworden. Zuerst machen daher alle etwas Gymnastik.

Figuren werden plötzlich lebendig

Ein bisschen Farbe haben sie verloren, bei den Engeln sind die Flügel kaputt gegangen, und der Hirte hat auch eine kleine Macke abbekommen. Einer der heiligen drei Könige ist wohl verloren gegangen, stattdessen findet sich bloß eine Spielzeugfigur in der Weihnachtskiste: Es ist ein Feuerwehrmann mit Helm und Visier, der kurzfristig als Vertretung an der Krippe einspringt. Nachdem sich die Figuren gegenseitig begrüßt und auch etwas über „ihre“ Familie geschimpft haben, schwelgen sie trotzdem gemeinsam in Erinnerungen und erzählen sich, was sie damals erlebt haben.

Doch dann entdecken sie die leere Krippe. Weihnachten ohne Jesus – das gab es noch nie, da sind sich alle einig, und deshalb beschließen sie einen Streik. Unter diesen Umständen wollen sie kein Weihnachtsfest feiern. Empört und laut stampfend ziehen sie ab.

Die Familie kommt aus der Kirche zurück und bemerkt das Verschwinden. Alle sind ratlos. Als sie das vergessene Jesuskind entdecken und in die Krippe legen, ist die Freude bei den Krippenfiguren groß. Alle stelle sich wieder auf ihren Platz, und alles hat wieder seine Ordnung. Auch bei der Familie stellt sich ein warmes Gefühl im Herzen ein. Denn erst mit dem Jesuskind in der Krippe kann es endlich Weihnachten werden.

Jüngste Akteurin ist drei Jahre alt

Im voll besetzten Sulzbacher Gotteshaus gab es viel Applaus für die Aufführung. Auch der eine oder andere Lacher war zwischendurch zu hören. Sonja Klingels-Wall unterstützte bei den Soundeffekten und half, dass alle Kinder wussten, wann sie an der Reihe waren. Selbst die jüngste Mitspielerin, die dreijährige Emilia, traute sich, vor den knapp 200 Besuchern laut ihren Text „Wir sind die Engel“ zu rufen.

Carolin Totten, die das Sulzbacher Krippenspiel bereits seit knapp 25 Jahren organisiert, ist stolz: „Die Kinder und Jugendlichen haben ihre Sache ganz großartig gemacht. Bevor wir zu Beginn der Andacht in die Kirche eingezogen sind, waren alle aufgeregt und nervös. Das hat sich aber schnell gelegt, finde ich. Das viele Proben hat sich ausgezahlt. Da ist alles gelaufen wie am Schnürchen. Alle haben ihren Auftritt sichtlich genossen und sich sehr über die positive Resonanz aus dem Publikum gefreut“, betont die 39-Jährige.

Viel Applaus gab es auch für das stimmgewaltige Gesangstrio DaSoLi aus Sulzbach, bestehend aus Dajana Müller, Sonja Klingels-Wall und Lisa Stumm-Gebert. Tanja Hofmann bedankte sich im Namen des Presbyteriums bei allen Mitwirkenden rund um die Andacht mit einem kleinen Geschenk. Zum Abschluss waren alle Besucher in den angrenzenden Kirchsaal zu einem Tässchen Weihnachtstee eingeladen. Dort wünschte man sich ein frohes Fest. red