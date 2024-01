Großbrand vor 169 Jahren auf dem Schloss führte zur Gründung der ersten Feuerwehr in Oberstein

Viele werden es bemerkt haben: Am Samstagabend erinnerte eine flackernde und die Farben wechselnde Außenbeleuchtung an die Brandnacht des Jahres 1855 auf Schloss Oberstein. Ulrike Urban hatte an diesem Abend mit dem Arbeitskreis Geschichte an den harten Einschnitt in der Geschichte der Burganlage mit verschiedenen Fakten und Augenzeugenberichten erinnert. Die Firma Aura, die auch die Felsenkirche derzeit spektakulär beleuchtet, sorgte parallel für die Umsetzung der Illumination.