Gottesdienst in Idar-Oberstein: Verabschiedung von Militärpfarrer Andreas Bronder und Pfarrhelfer Manfred Köhn i Hauptmann a.D. und Diakon Wolfgang Rhein (von links), Pfarrhelfer Manfred Köhn, Militärpfarrer Andreas Bronder, Militärdekan Monsignore Rainer Schnettker, evangelischer Militärpfarrer Karl-Martin Unrath. Foto: Hosser Andreas Bronder wechselt zum Militärpfarramt Saarloui. Manfred Köhn verabschiedet sich nach 35 Jahren als Pfarrhelfer in den Ruhestand.

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Garnisonskirche St. Barbara sowie einem anschließenden Empfang im Kasino wurden Pfarrhelfer Manfred Köhn in den Ruhestand und Militärpfarrer Andreas Bronder vom Katholischen Militärpfarramt Idar-Oberstein zum Militärpfarramt Saarlouis versetzt. Nach acht Jahren verlässt Bronder damit Idar-Oberstein, um bei den Soldaten in der Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis ...