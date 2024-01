Plus Birkenfeld Glatteis, Schneefall und Eisregen: Die Unwetterlage im Kreis Birkenfeld am Mittwoch Laut Technischer Einsatzleitung des Kreises Birkenfeld blieb der befürchtete Eispanzer auf den Straßen und Wegen bisher aus. Doch auch am Donnerstag soll es weitere wetterbedingte Behinderungen des Straßenverkehrs in der Nahe-Region geben. Die wichtigsten Informationen zur Unwetterlage im Kreis Birkenfeld. Von Vera Müller, Niels Heudtlaß, Axel Munsteiner, Sascha Saueressig

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Mittwoch in ganz Rheinland-Pfalz vor einer Unwetterlage mit Schnee- und Glatteisgefahr. Auch der Kreis Birkenfeld ist betroffen. Der DWD sieht eine "große Gefahr für Leib und Leben durch gefrierenden Regen mit starkem Eisansatz". In einer Zwischenbilanz stellte der Führungsstab der Technischen Einsatzleitung (TEL) des ...