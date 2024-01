Glatteis, Schneefall und Eisregen: Die Unwetterlage im Kreis Birkenfeld

Das heute alles bestimmende Thema in den Medien, auf Social-Media und im Rundfunk ist eine mögliche Unwetterlage hinsichtlich Glatteis und Schneefall in weiten Teilen Deutschlands. Im Kreis Birkenfeld hatte am frühen Morgen gefrierender Nieselregen hat bereits eingesetzt. Laut BKI Matthias König soll sich dieser zwischen 11 und 13 Uhr verstärken.