Gewerbegebiet Weidenberg: Erschließungskosten sind ermittelt

i Im Gewerbegebiet Weidenberg hat sich zwischenzeitlich das erste Unternehmen angesiedelt. Es sind aber noch reichlich Flächen vorhanden.

Foto: Stefan Conradt

In Weierbach entsteht „Am Weidenberg“ ein mehr als 21 Hektar großes neues Gewerbe- und Industriegebiet. Es liegt im Stadtteil Weierbach in Verlängerung des Gewerbegebiets Dickesbacher Straße und bietet insgesamt 17,7 Hektar an Industrie- und 4,2 Hektar an Gewerbeflächen, wobei die Industrieflächen bereits komplett an die Polymer-Gruppe veräußert wurden.