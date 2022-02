Idar-Oberstein

Sachbeschädigung an PKW in Algenrodt

Zwischen Freitag, 18.02.2022, 17:00 Uhr, und Montag, 21.02.2022, 10:00 Uhr, wurde ein am rechten Straßenrad in Höhe der Algenrodter Straße 69 in Idar-Oberstein, OT Algenrodt, ordnungsgemäß geparkter PKW beschädigt.