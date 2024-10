Plus Idar-Oberstein Gelungene Premiere des Krimi-Dinners in der Messe Idar-Oberstein: Die Zuschauer rätselten eifrig mit i Einen abwechslungsreichen, amüsanten und zugleich spannenden Abend erlebten die Zuschauer beim Krimi-Dinner. Foto: Michael Greber Auf eine gelungene Premiere des ersten Krimi-Dinners zurückschauen können das Team der Messe Idar-Oberstein und Gastronom Thomas Kreis vom Restaurant Offene Flamme. Mit dem Theaterstück „Mord an Bord“, geschrieben von Kerstin Hamann und überzeugend umgesetzt von der Theatergruppe Gänsehaut aus Wallhausen, fühlten sich die gut 80 Besucher bestens unterhalten und bekocht. Lesezeit: 2 Minuten

In der Aufführung wurde zwar das ein oder andere Klischee bedient, vom schmierigen Schiffsarzt über die dusselige Putzfrau bis hin zum schwulen Steward, doch durch die gekonnte Überspitzung blieb kein Auge trocken. Die Besucher wurden immer wieder in das Stück miteinbezogen und durften miträtseln, wer sich am Ende als Mörder ...