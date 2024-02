Plus Berschweiler Geimeinderat Berschweiler beschließt: Straße „Hinter der Kirch“ wird Tempo-30-Zone Anwohner beschwerten sich über häufige Geschwindigkeitsüberschreitungen – eine Gefahr vor allem für Kinder. Nun hat der Gemeinderat reagiert. Dabei wurden die Wünsche der Anlieger nicht völlig erfüllt. Von Volker Gutendorf

Die Beratung über die Verkehrsführung in der Straße „Hinter der Kirch“ ist ein zentrales Thema der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Berschweiler gewesen. Anwohner hatten darauf aufmerksam gemacht, dass es aus ihrer Sicht zu häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen komme. Da Fußgänger zudem den Bürgersteig in einem unübersichtlichen Kurvenbereich wechseln müssten, sei dies ...