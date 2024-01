Die Gebrüder Schmidt KG mit Sitz an der Michelswies in Idar-Oberstein ist gerettet. Fünf Monate nach dem Insolvenzantrag ist es Insolvenzverwalter Jens Lieser gelungen, einen Investor für das auf Kunststoffspritzguss spezialisierte Familienunternehmen zu finden und so dessen Zukunft zu sichern.