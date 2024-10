Plus Idar-Oberstein Gebäudevollbrand in Idar-Oberstein: Haus ist unbewohnbar Von Christian Schulz i In Idar-Oberstein ist ein Wohnhaus komplett in Brand geraten und das Feuer drohte auf die benachbarten Häuser überzugreifen. Foto: Hosser In der Wasenstraße in Idar-Oberstein kam es am Dienstagabend (29. Oktober) zum Brand eines Wohnhauses. Lesezeit: 1 Minute

Große Aufregung in der eng bebauten Wasenstraße in Idar-Oberstein am frühen Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr. Dort war ein Wohnhaus komplett in Brand geraten und das Feuer drohte auf die benachbarten Häuser überzugreifen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits die Flammen aus einem Fenster zur Stadt hin und ein brennender ...