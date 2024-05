Plus Idar-Oberstein

Ganz nah dran im Idar-Obersteiner Jugendtreff: Die Jungen sollen mitmischen

i „Rockt die Politik“: Im Jugendtreff am Markt in Idar wurde munter diskutiert. Die Veranstaltung verbindet die Generationen. Fotos: Vera Müller Foto: Vera Müller

Ein Format mit Tradition: Seit 30 Jahren wird – mit Unterbrechung – immer wieder dann, wenn Wahlen anstehen, zur Veranstaltung „Rockt die Politik“ in den Jugendtreff am Markt (JAM) in Idar eingeladen.