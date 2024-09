Plus Idar-Oberstein

Gäste und Künstler schätzen die gute Atmosphäre: Elfte Tattoo Convention in der Messe Idar-Oberstein

Von Hannah Klein

i Mehr als 180 Künstler unterschiedlicher Stilarten, ein vielfältiges Rahmenprogramm und die rundherum gute Stimmung sorgten dafür, dass die Tattoo-Convention mittlerweile einen Festivalcharakter hat. Fotos: Michael Greber Foto: Michael Greber

Zum elften Mal fand am Wochenende die Tattoo- Convention in der Idar-Obersteiner Messe statt. Zahlreiche Besucher bewunderten in entspannter Atmosphäre die Kreativität von mehr als 180 nationalen sowie internationalen Tattoo-Künstlern. Unterschiedliche Aussteller und ein vielfältiges Programm sorgten an zwei Tagen für viel Abwechslung.