Plus Kirschweiler Gänseblümchen für die Queen: Edelsteinkünstler Manfred Wild wird 80 „Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen“: Dieser Satz, der an der Wand seines Büros hängt, charakterisiert den Edelsteinkünstler Manfred Wild wie kein anderer. Bei der Firma Emil Becker in Kirschweiler, die sein Schwiegervater zuvor als reiner Achatschleifbetrieb geführt hatte, hat er schon viele perfekte und atemberaubende Meisterwerke aus edelsten Materialien geschaffen: Objekte aller Art, Uhren, Blumen, viele kostbare Ei-Kreationen und täuschend echt aussehende Plätzchen und Pralinen. Heute feiert der nie um einen pfiffigen Spruch verlegene Grandseigneur der Branche seinen 80. Geburtstag. Von Kurt Knaudt

Damit beginne für ihn nach der Eisenzeit („Ich habe bisher eisern durchgehalten“) jetzt die Schwermetallzeit, meint er wie so oft mit einem deutlichen Augenzwinkern: „Silber in den Haaren, Gold in den Zähnen und Blei in den Füßen.“ Manfred Wild war bei der Entstehung seiner Werke stets Komponist und Dirigent zugleich: ...