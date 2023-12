Plus Bad Kreuznach Fünf Jahre Haft für Missbrauch der Tochter: Verurteilter aus VG Herrstein-Rhaunen legt Rechtsmittel ein Ein 40-Jähriger aus einem Ort der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen hat seine Tochter missbraucht. Daran hegt das Gericht keine Zweifel. Der Verteidiger plädierte auf verminderte Schuldfähigkeit. Von Günter Schönweiler

Acht Verhandlungstage benötigte die Jugendkammer am Landgericht Bad Kreuznach, um ihr Urteil zu sprechen. In die Aufarbeitung der Verbrechen hatte die 5. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Folkmar Broszukat viel Zeit in eine penible Beweisaufnahme investiert. Es ging schließlich um „etwas“, wie der Gerichtsvorsitzende bei den Zeugenbelehrungen immer wieder ausführte. Am ...