Plus Kreis Birkenfeld

Früherer Werkleiter Horst Kürschner beruhigt die Gemüter: „Stadtwerke Trier sind keine Heuschrecke“

Von Kurt Knaudt

i Der ehemalige Werkleiter Horst Kürschner, der als Berater beim Wasserzweckverband weiter mit im Boot ist, stand im Interview mit der Nahe-Zeitung Rede und Antwort. Foto: Kurt Knaudt

Eigentlich sollte in der Sitzung des Werksausschusses des Wasserzweckverbandes im Kreis Birkenfeld am Freitag, 17. Mai, die Gründung der Kommunale Netze Hunsrück (KNH) mit den Stadtwerken Trier beschlossen werden. Doch bei einer Infoveranstaltung für die Mitglieder der Räte und Ausschüsse am 23. April in der Messe Idar-Oberstein wurden von Kommunalpolitikern Vorbehalte und Kritik geäußert.