Ob Weihnachten oder Silvester: Hans-Josef Schaadt hat an einem Puzzle gearbeitet. Aber nicht an irgendeinem, sondern an einem Riesenbild. Am Sonntag hat er es nun beendet – und damit einen Weltrekord geknackt. Den hatte der 62-Jährige aus dem Freisener Ortsteil Oberkirchen (unweit von Baumholder) beim Rekordinstitut für Deutschland (RID) offiziell angemeldet. Dazu musste der frühere Bergmann 54.000 Teile in 136 Tagen zusammenfügen.