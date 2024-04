Plus Reichenbach

Freilaufender Hund sorgt für Unruhe in Reichenbach: Tier tötet Enten auf umzäunten Grundstück

Von Gerhard Müller, Sascha Saueressig

i Ein Hund Golden Retriever (Symbolbild) rennt unangeleint durch den Wald. Foto: Bernd Weißbrod/picture-alliance/ dpa

In den vergangenen Wochen hat es in Reichenbach wiederholt Vorfälle mit einem Hund gegeben, der ausgebüxt war und auf Grundstücke anderer eingedrungen ist. Dabei wurde das Tier in zwei Fällen beobachtet, wie es in ein umzäuntes Grundstück betrat und dort zwei Enten totbiss. Der Grundstücksbesitzer dokumentierte dies mit einem Foto und wartete, bis der Halter des Hundes diesen abholte.