Plus Börfink Feuerwehreinsatz in Börfink: Flammen schlugen aus Kamin Von Guido Turina i Zu einem Kaminbrand rückte die Feuerwehr am Freitagnachtmittag nach Börfink aus. Foto: Guido Turina Am Freitagnachmittag heulten in Börfink, Abentheuer, Buhlenberg die Sirenen, und die Birkenfelder Feuerwehr wurde von der Leitstelle alarmiert.

In der Dorfstraße in Börfink war es zu einem Kaminbrand gekommen, wie Zeugen berichten, schlugen die Flammen meterhoch aus dem Kamin. Die eintreffenden Wehrleute stellten sofort eine Wasserversorgung vom Hydranten aus her, anschließend wurde die Drehleiter in Position gebracht. Der Schornstein wurde von oben mit einem Besen gereinigt, der zuständige ...