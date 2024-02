Birkenfeld

Feuerwehr- statt Rathaus: Karnevalisten haben diesmal ein ungewöhnliches Erstürmungsziel

Das gab es auch noch nicht: Keineswegs ein Versehen war es, dass am Donnerstagmittag die Karnevalisten aus Buhlenberg nicht das Rathaus der Verbandsgemeinde in der Schneewiesenstraße, sondern die alte Feuerwache in Birkenfeld stürmten. Dort ist nämlich mehr Platz für die freundliche Revolution während der tollen Tage.