Das heute alles bestimmende Thema in den Medien, auf Social-Media und im Rundfunk ist eine mögliche Unwetterlage hinsichtlich Glatteis und Schneefall in weiten Teilen Deutschlands am morgigen Mittwoch. Laut Deutschem Wetterdienst wird auch der Kreis Birkenfeld zu 95 Prozent betroffen sein.