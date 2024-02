Felsstürzen soll vorgebeugt werden: Halbseitige Sperrung in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein

Die Felssicherungsarbeiten in der Mainzer Straße im Stadtteil Idar zwischen der Einmündung der Prof.-Schlossmacher-Straße und der Mainzer Straße 143 (Hoher Steg) haben begonnen. Nach der Baustelleneinrichtung erfolgten zunächst Rodungsarbeiten zwischen den Einmündungen Prof.-Schlossmacher-Straße und der Pappelstraße.

Ab kommenden Montag beginnen die eigentlichen Felssicherungsarbeiten in der Mainzer Straße. Foto: Hosser

Ab kommenden Montag beginnen dann in diesem Abschnitt die eigentlichen Felssicherungsarbeiten, bei denen Steinschlagschutznetze und Felsnetze installiert werden. Dazu wird die teilweise bereits bestehende einspurige Verkehrsführung in der Mainzer Straße in diesem Bereich auf den gesamten Abschnitt ausgedehnt, die Bushaltestelle Pappelstraße entfällt für die Dauer der Arbeiten. Der zweite Bauabschnitt zwischen der Einmündung Pappelstraße und Hoher Steg folgt später. Die Stadtverwaltung bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Beeinträchtigungen. red