Plus Idar-Oberstein Fastnachtszug in Hammerstein begeistert die Besucher – Abschluss am Rosenmontag „Mir sin wirra do!”hieß es in diesem Jahr im Fastnachtszug, der am Samstag von den Förderverein Enzweiler, dem Förderverein Feuerwehr Enzweiler und dem Kulturtreibenden Vereinen Hammerstein gemeinsam veranstaltet wurde.

Übersichtlich war die Anzahl der Fußgruppen und aktiven Teilnehmer – darunter unter anderem passend zum Kinohit Barbies – des Umzugs, der um 15.11 Uhr in Hammerstein am Kulturhaus startete, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Der närrische Lindwurm marschierte auf die andere Naheseite und die Enzweiler Straße entlang zur ...