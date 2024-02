Mit einer Premiere und einem Abschied zugleich haben sich in dieser Session die beiden Prunksitzungen der Karnevalsgesellschaft „Narrhalla“ Buhlenberg (KGNB) verbunden. Da der Termin in Brücken gestrichen wurde, gingen am Freitag und Samstag erstmals beide Veranstaltungen in der jeweils praktisch ausverkauften Birkenfelder Stadthalle über die Bühne.