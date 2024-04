Plus Idar-Oberstein

Erste Wald-Kita in Idar-Oberstein: Spaß am Spielen und Lernen in der Natur

i Im Matsch spielen? Ausdrücklich erwünscht! Aber auf einen warmen Frühling freut sich das Team dann doch: Dann ergeben sich noch einmal ganz andere Möglichkeiten, den Wald zu erkunden, sagt Christoph Nilges (im Hintergrund), der die neue Idar-Obersteiner Wald-Kita leitet. Foto: Hosser

Für Oberbürgermeister Frank Frühauf war es von Anfang an ein Projekt, das ihm sehr am Herzen liegt und pädagogische Vielfalt in Idar-Oberstein ermöglicht. Und auch die Ratsmitglieder gaben erfreut ihre Zustimmung. Und jetzt, da das Wetter besser wird, kehrt so richtig Leben in die Bude der neuen Wald-Kita „Am Rilchenberg“, die am 15. Februar eröffnet wurde.