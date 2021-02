Erschwerte Planung: Einzelkonzerte statt Jazztage?

Traurig, ratlos: So war die Gefühlslage im vergangenen April bei Kulturreferentin Annette Strohm und ihrem Team, als feststand, dass die 25. Jazztage im Mai nicht stattfinden können. Die Plakate waren fertig, die Vorfreude auf Topstar Gitte Haenning riesig. Verschiedene Überlegungen gibt es: Auftritte aus dem Stadttheater in die Wohnzimmer der Idar-Obersteiner streamen? Eine Verlegung in den Herbst? Die Alternativen wurden nicht umgesetzt, eine vollständige Absage war nicht zu verhindern. Und auch 2021 sieht es nur ein klein wenig besser aus. Annette Strom berichtet: „Wir sind dabei, Möglichkeiten abzuklären, wie wir Ende Mai in Idar Jazzkonzerte veranstalten können. Dies wird natürlich anders aussehen als unser bekanntes Jazzfestival. Derzeit gibt es allerdings noch keine behördlichen Maßgaben für Open-Air-Veranstaltungen. Unsere Planungen berücksichtigen jedoch die notwendigen Überlegungen, sodass unser Publikum sicher und bestens gelaunt die Konzerte besuchen kann.“