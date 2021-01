Erinnerungen an eine gute Zeit: Percy Usleber beschreibt in Autobiografie Kinder- und Jugendjahre in Idar-Oberstein

Schon der Titel der Autobiografie „Rettungsversuch für den aufrechten Gang“ macht neugierig. Percy Usleber (62), der in Zürich lebt, beschreibt in seinem Buch seine Kinder- und Jugendjahre in Idar-Oberstein. Das Werk wurde jüngst mit dem „Schweizer Autobiografie Award“ ausgezeichnet. Ein Leben als Sohn eines dunkelhäutigen Amerikaners und einer ungarisch-deutschen Mutter, die im November 2020 verstorben ist ... „Meine Autobiografie ist vor allem ein Dankeschön an das Leben dieser starken Frau“, sagt Usleber. Und über diese starke Frau hat die NZ schon einmal vor vielen Jahren berichtet: „Im Jahr 1959 kam Maria Usleber, eine deutschstämmige Ungarin, die mit vielen ,Volksdeutschen‘ in osteuropäischen Ländern das Schicksal der Vertreibung teilen musste, nach Idar-Oberstein. Auch als es in der Zeit des Wirtschaftswunders für fast alle aufwärtsging, hatte Maria Usleber mit den Vorurteilen ihrer Umwelt zu kämpfen, weil sie zwei Kinder von einem farbigen US-Soldaten bekam.“