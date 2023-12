Der Wasserpreis wird 2024 auch in der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld steigen, aber insgesamt werden die im nächsten Jahr fälligen Gebührenzahlungen an die VG-Werke niedriger ausfallen als ursprünglich gedacht. Diese aktuelle Entscheidung des VG-Rats hat unmittelbare Auswirkungen auf die Geldbeutel der Bürger von rund 7500 Haushalten in der Stadt und den 30 umliegenden Orten