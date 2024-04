Plus Brücken

Emotionale Debatte bei Einwohnerversammlung: Gefährliche Kurve erzürnt die Brückener

Von Johannes Geiß

i Parkende Autos auf der einen und ein hoher Zaun, der vor einer Kurve die Sicht einschränkt, auf der anderen Seite: Nach Meinung vieler Brückener Bürger herrscht an dieser Stelle der Trierer Straße Handlungsbedarf. Foto: Johannes Geiß

Als es um die Gefahrenstelle in der Trierer Straße (Landesstraße 172) ging, wurde es am Gründonnerstag lauter im Hunsrücker Hof. Dorthin hatte Ortsbürgermeister Marc Arend die Brückener am schon traditionellen Termin zur Teilnahme an der Einwohnerversammlung fürs Jahr 2024 eingeladen.