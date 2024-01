Plus Kirschweiler Emil Becker KG feiert 75-Jähriges: IHK gratuliert zum Jubiläum in Kirschweiler IHK-Regionalgeschäftsführerin Christina Schwardt hatte die Gelegenheit, den Künstler und Unternehmer Manfred Wild aus Kirschweiler zu besuchen, der weltweit für seine besonderen Edelsteinobjekte, Ei-Kreationen, Blüten und originellen Ideen bekannt ist.

Im Rahmen des 75. Firmenjubiläums der Emil Becker KG übermittelte die IHK Koblenz ihre Glückwünsche an Manfred Wild, der vergangene Woche 80 Jahre alt wurde, und an seine Frau Ute. Die Tradition der Edelsteinbearbeitung reicht in der Familie allerdings bis ins Jahr 1630 zurück. Manfred Wild gewährte auch einen Einblick ...