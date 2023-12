Der in der ersten Dezemberwoche gefallene Schnee hat offenbar auch die Nerven strapaziert. Dass Mitarbeiter der Gemeinde Schwollen beim Schneeräumen mit den Fahrzeugen des kommunalen Bauhofs von Anwohner angeschrien werden, weil der beiseite geräumte Schnee auf ihren Autos landete, könne nicht sein, wetterte Ortsbürgermeister Heiko Herber in der Einwohnerversammlung, die vor wenigen Tagen in der Gemeindehalle stattgefunden hat.