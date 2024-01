Im Rahmen einer in unregelmäßigen Abständen erscheinenden NZ-Umfrage, welche Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen bei der Kommunalwahl am 9. Juni erneut kandidieren wollen, haben einige Amtsinhaber gegenüber unserer Zeitung bereits abgewunken. Für Steffen Bernhard aus Sien gilt das aber nicht. Er würde gern noch eine Amtszeit bis 2029 dranhängen. Hubert Paal aus Berschweiler ist hingegen noch unschlüssig.