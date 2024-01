Plus Baumholder Eine gewachsene Partnerschaft: Innenminister Ebling informiert sich über den US-Standort Baumholder In Baumholder investieren die US-Streitkräfte massiv. Innenminister Michael Ebling konnte sich am Montag bei einer Rundfahrt mit Oberst Reid E. Furman, Kommandeur der US Garrison Rheinland-Pfalz, und dem stellvertretenden Garnisonsmanager Jae Kim einen persönlichen Eindruck von den umfassenden Bautätigkeiten in den US-Liegenschaften in Baumholder verschaffen. Von Sascha Saueressig

Rund 1 Milliarde Dollar wolle man in den kommenden zehn Jahren in die Modernisierung des Standorts, in Unterkünfte, Schulen aber auch in Trainingseinrichtungen für neue Einheiten investieren, erläuterte Oberst Furman. Dabei sticht in erster Linie die Modernisierung der Unterkünfte für die Soldaten hervor. Allein knapp 60 Millionen Euro fließen in ...