Plus Baumholder

Eine doppelte Premiere mit drei Urnengängen: VG-Rat in Baumholder wählt Dritten Beigeordneten

i Bernd Alsfasser vereidigt Michael Röhrig als Dritten Beigeordneten der Verbandsgemeinde. Foto: Saueressig

Es waren gleich mehrere Premieren in der dritten Sitzung des neuen Verbandsgemeinderates: Erstmals wählten die Ratsmitglieder mit Michael Röhrig einen weiteren dritten Beigeordneten, nachdem in der konstituierenden Sitzung Anfang Juli der entsprechende Passus in der Hauptsatzung gegen Einwände geändert wurde. Darüber hinaus gab es Dissens bei der Erstellung einer gemeinsamen Vorschlagsliste für den Haupt- und Finanzausschuss.