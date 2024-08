Plus Idar-Oberstein

Ein weiterer Prozess droht zu platzen: Diesmal fehlen zwei Geschädigte unentschuldigt

Von Günter Schönweiler

i dpa Themenfoto

Foto: David-Wolfgang Ebener/DPA

Am Montag hätte der Prozess am Amtsgericht Idar-Oberstein in Tag zwei eintreten sollen. Angeklagt ist ein 19-Jähriger in Idar-Oberstein geborener serbischer Staatsangehöriger.