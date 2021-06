Ein waschechtes Nationalparkwasser ist seit Kurzem in den Regalen von 49 Globus-Märkten in ganz Deutschland – darunter auch jener in Idar-Oberstein – zu finden. Vertrieben wird dieses Bio-Mineralwasser vom Hamburger Start-up Untouched unter dem Namen „Untouched National Park Water“, abgefüllt wird es von Hochwald Sprudel in Schwollen.