Ein moderner energieoptimierter Neubau: Bundesforstbetrieb zieht in Baumholder in neues Domizil

Sechs Ladesäulen für Elektroautos (rechts) gehören zu den Angeboten für die Mitarbeiter des Bundesforstbetriebs am neuen Dienstgebäude „Im Gewerbegebiet“. Die Mitarbeiter in Baumholder sind in den vergangenen zehn Tagen vom Grünbacher Weg umgezogen. Foto: Saueressig