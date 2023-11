Frederik Grüneberg (CDU) sprach aus, was viele dachten: „Wir leben in einer einmalig schönen Region. Wir müssen großräumig denken. Der Verein hilft dabei.“ Der Stadtrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, dem Verein Wanderregion Saar-Hunsrück zum nächstmöglichen Zeitpunkt beizutreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt bei rund 7100 Euro.