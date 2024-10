Plus Berschweiler/Baumholder

Ein großartiger Abschied für Karla Decker: Kita-Leiterin in Berschweiler geht nach 41 Jahren in den Ruhestand

i Karla Decker (Mitte) ist in einem feierlichen Abschiedsgottesdienst nach mehr als 30 Jahren als Leiterin des evangelischen Kindergartens verabschiedet worden. Auch ihre Familie mit Mann, Kindern und Schwiegertochter und -sohn sowie den Enkeln nahmen an der Zeremonie teil. Foto: Benjamin Werle

Nach 41 Jahren als Erzieherin ist die Leiterin der Kindertagesstätte in Berschweiler, Karla Decker, nun in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Beisein ihrer Familie fand ein Verabschiedungsgottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Und die Plätze waren alle besetzt.