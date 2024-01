Seit einem Jahr ist die Willi Strumm GmbH in Baumholder Teil der Firma Jakob Becker GmbH und Co KG in Mehlingen. Seither verantwortet Peter Steingaß als Niederlassungsleiter und Prokurist den Entsorgungsspezialisten in Baumholder. Anfang 2023 hatte der in Mehlingen beheimatete Entsorgungskonzern die Anteile der Willi Strumm GmbH von Dr. Frank Osenbrück übernommen.