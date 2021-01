Bad Kreuznach/Birkenfeld

Die Geschichte klingt bizarr, selbst wenn man berücksichtigt, dass der 56-Jährige stark alkoholisiert war, als er am 22. April 2020 an die Tür eines Ehepaars in Birkenfeld klopfte. Die beiden waren zu Hause, als der 56-Jährige gegen 21 Uhr an deren Haustür auftauchte und die Frau fragte: „Liebst du mich?“